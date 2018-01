Il branco si accanisce su di lui con calci e pugni: 18enne in prognosi riservata

Un'aggressione violenta nei confronti di un liceale 18enne messa a segno da un gruppo di coetanei. L'episodio cruento sarebbe avvenuto, secondo quanto riportato dal Corriere di Romagna in edicola lunedì, fuori dalla sala dell'ex Strocchi, in via Maggiore. Il giovane, che si trova in prognosi riservata all'ospedale di Ravenna, stava partecipando a una festa e sarebbe uscito in strada un attimo, il tempo di fumare una sigaretta. Qui sarebbe nata una discussione con un gruppo di ragazzi, che avrebbero riempito il giovane di calci e pugni causandogli anche alcune fratture. Il 18enne è stato subito soccorso dal 118 e trasportato al Santa Maria delle Croci, mentre il gruppo di aggressori si sarebbe dato alla fuga. Sul caso sta indagando la Polizia di Ravenna, che sta anche raccogliendo le testimonianze delle persone che erano sul posto.