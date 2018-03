Il brigadiere capo dell'operazione 'Mais' va in pensione

Il 31 gennaio 2018 è andato in pensione il brigadiere capo Claudio Spina, sottoufficiale noto in città per aver partecipato e co-diretto con i suoi colleghi, negli anni 2000, le inchieste più scottanti. L'indagine "mais" (2002 - 2004) che pose fine alla zona rossa dello spaccio a Ravenna: l'ex Callegari. L'inchiesta portò all'arresto di 37 individui colpiti da ordinanza di custodia cautelare. Un duro colpo al traffico internazionale di cocaina che vedeva Ravenna come centro di smistamento regionale. Ma anche l'omicidio di Maria Antolino nel 2002, con l'arresto dell'autrice del delitto dopo solo due giorni di indagini serrate e capacità investigativa. Il brigadiere Spina ha prestato servizio nel suo lungo peregrinare a Campobasso, Padova, Gaeta, Livorno, Messina, Porto Garibaldi, Bologna, Fusignano e Ravenna. Dal 31 gennaio 2018 si trova in pensionamento presso la Stazione Carabinieri di San Lorenzo di Lugo con incarico di preposto presso il Lido del Carabiniere.