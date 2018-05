Il Bursôn di Russi premiato nella competizione internazionale "Gilbert & Gaillard"

Prestigiosi riconoscimenti per la Tenuta Uccellina di Russi alla Gilbert & Gaillard International Competition, concorso interamente dedicato al vino da cui nasce la Guida dei Vini in 4 lingue e l’omonima rivista dedicata al vino edita in Francia e in altri 25 paesi del mondo. L’azienda vinicola di Russi ha partecipato con tre vini rossi: il Blu di Bursôn del 2016, per la prima volta valutato e premiato con 87 punti, il Bursôn Etichetta Nera, premiato con 90 punti, e il Clivo Del Re Sangiovese Superiore, che ha raggiunto il punteggio di 91. “Siamo molto contenti di portare la qualità del nostro territorio in giro per il mondo – ha spiegato Hermes Rusticali – ottenendo riconoscimenti che confermano il valore di un impegno costante durante tutta la fase di realizzazione dei nostri prodotti autoctoni”.