Il calciatore Federico Marchetti "paparazzato" nella gastronomia della vincitrice di Masterchef

Sorpresa in centro a Ravenna: il calciatore Federico Marchetti, portiere del Genoa ed ex portiere del Cagliari e della Lazio, in questi giorni ha fatto capolino nella città dei mosaici. Il giocatore, tra le altre cose, si è recato nella gastronomia Raflò di via Maggiore, aperta ad aprile dalla ex vincitrice di Masterchef Erica Liverani, insieme a un amico fisioterapista ravennate che lo segue fin dagli esordi nel mondo del calcio. Lo sportivo, giovedì, ha pranzato con il primo del giorno - dei canederli - e del salmone.