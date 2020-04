Il calcio giovanile sostiene l'ospedale Santa Maria delle Croci

Tre piccole associazioni sportive dilettantistiche del forese, ASD Mezzano, Giovanili Santerno ASD e US Villanova, hanno disposto una donazione di Euro 600,00 a favore dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna per l’acquisto di materiale sanitario destinato al contenimento dell’emergenza Covid-19. “Siamo consapevoli che si tratta di un piccolo contributo – dice Federico Succi, Presidente della società sportiva Giovanili Santerno ASD in rappresentanza delle tre realtà sportive – ma le nostre Società hanno voluto fortemente partecipare alla gara di solidarietà messa in campo dalle Imprese, dalle Associazioni di volontariato e dai privati cittadini del territorio ravennate. Le piccole Società sportive vivono grazie al volontariato quindi ci rendiamo conto quanto il contributo di tutti, seppure piccolo, possa portare ad un grande risultato.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.