Il Campione italiano di vela under 16 accolto in Municipio

Il sindaco di Cervia Massimo Medri l’assessore allo sport Michela Brunelli hanno incontrato Tommaso Fabbri, campione italiano di vela under 16 nella classe Laser 4.7. Il velista cervese, al termine dei quattro giorni di regata sul mare di Reggio Calabria, si è aggiudicato il podio, guidando la squadra composta anche da Matteo Chinni, Gianmichele Bartolini e Giulio Casetti. Tommaso fa parte del Circolo Nautico “Amici della Vela” di Cervia, che ormai da anni è presente nel panorama velistico italiano per la costanza con cui lavora sul settore giovanile: tramite il coach Mirco Minotti, ha realizzato spesso ottimi risultati a livello assoluto e facendo crescere giovani talenti di grande valore.

Fabbri e gli altri ragazzi della squadra sono stati festeggiati dal Presidente del Circolo nautico Sergio Savelli e da tutti i soci. Con questo evento termina la stagione agonistica per la squadra Laser, poi inizierà la preparazione per la stagione 2020. Il sindaco e l’assessore si sono complimentati con Tommaso e col Circolo nautico per l’eccellente risultato e per avere tenuto alto il nome di Cervia nello sport.