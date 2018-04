Il canile non è ancora fuori pericolo: prevista una parziale riapertura

Prosegue la tendenza al miglioramento della situazione al canile municipale, dopo la chiusura dovuta alla morte di alcuni cani per parvovirosi. "Ad oggi nessuno dei cani ospitati presenta sintomi riconducibili a nuovi casi o ricadute dell’infezione, ed è terminato il trattamento di disinfezione delle aree coinvolte - spiegano dal Comune - Sebbene non si rilevino nuove criticità, al fine di garantire la massima sicurezza, dopo le analisi su un primo lotto di campioni biologici (che avevano rilevato la presenza di Parvovirus e Coronavirus) si è proceduto a un secondo campionamento; nei prossimi giorni l’Ausl invierà i risultati degli esami su questo secondo campionamento, che dovrebbero confermare la soluzione del problema. Alla luce di questi elementi, se gli attesi risultati positivi saranno comprovati e salvo imprevisti, si provvederà a una riapertura parziale al pubblico del canile municipale, fissata per lunedì 16 aprile. Negli stessi giorni, indicativamente giovedì 12 aprile, è previsto anche l’inizio dei lavori di miglioramento della struttura già programmati. Si tratterà di una riapertura parziale per garantire, oltre alla normalizzazione sanitaria, anche la sicurezza del cantiere che si concentrerà nella prima fase sulla “zona cuccioli” per poi spostarsi all’esterno. Cittadini e volontari potranno comunque svolgere visite ed attività nelle cosiddette “stecche” che ospitano i cani da adottare".