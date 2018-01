Il cantante Titta si prende una pausa: "Ho un tumore"

"Cari Sorcini, dopo due anni di convivenza con il prurito in tutto il corpo che mi ha costretto a sospendere i concerti, perché non riuscivo a dormire la notte, dopo aver consultato diversi medici e girato mezza Italia per capire qual è il mio problema, finalmente sono arrivato alla soluzione. Inutile giraci tanto intorno: ho un tumore".

Il cantante Giuseppe Tittarelli, in arte "Titta", ha deciso di spiegare ai suoi fan, già da tempo insospettiti dall'assenza di concerti dell'artista, la malattia che lo ha costretto a letto tramite la pubblicazione di un post su Facebook. "Ebbene sì, una di quelle cose che capitano sempre agli altri stavolta è capitata a me - scrive Titta - E’ una notizia scioccante, lo so, pensate quando l’hanno detto a me...".

L'artista ravennate, infatti, ha il linfoma di Hodgkin, una forma di tumore che causa un forte prurito e che, come scrive lo stesso cantante, "è curabile con l’80/90% di probabilità di guarigione totale. Diciamo che, nella sfiga, sono stato abbastanza fortunato, perché è uno di quelli che si cura meglio". Ora l'artista 47enne, che proprio nel 2017 ha festeggiato i 25 anni di carriera, dovrà sottoporsi a due sedute al mese di chemioterapia per i prossimi sei mesi. "Dopodiche, se tutto andrà come deve andare, potrò tornare a "roteare" insieme a voi. Che dire, da un lato sono un po' spaventato per la chemioterapia e i suoi effetti collaterali, ma dall’altro finalmente so qual è il problema che devo affrontare e non vivrò più nell’incertezza". L'artista dimostra di non aver perso la sua consueta ironia neanche in questo buio momento e conclude soddisfatto "Ho scoperto che in ospedale molte infermiere sono fan di Titta!".