Il cantautore ravennate Augusto Re a Crema per registrare il nuovo album

Il cantautore ravennate Augusto Re, reduce dall’ultimo album “La decisione” e dal tour teatrale “Teste da canestro”, sta lavorando alla registrazione del suo nuovo album. Nei giorni scorsi Augusto (nome d’arte di Giuliano Romini) è stato per alcuni giorni a Crema, al TNT Recording Studio di Tommy Dell'Olio: qui stanno prendendo forma le nuove canzoni, per un album che dovrebbe vedere la luce a dicembre. Crema è anche la città in cui il cantautore ravennate ha scelto i componenti della sua nuova band, che lo accompagnano nelle registrazioni e con i quali si esibirà dal vivo a partire dalla fine dell’estate. Il gruppo è composto da Mattia Degli Agosti (batteria e percussioni), Stefano Squeo (basso), Fabrizio Trullu (piano e tastiere) e dallo stesso Tommy Dell'Olio, che oltre a figurare anche come sound engineer per mix e mastering del progetto, suona tutte le chitarre per Augusto.

“Registreremo nove brani inediti – sottolinea Augusto - e posso già dire sin d’ora che questo sarà il mio primo “vero” album, caratterizzato finalmente dal sound che stavo cercando da anni”. Sono già state registrate le parti ritmiche; entro fine luglio dovrebbero essere completati anche gli arrangiamenti di piano, tastiere e chitarre, per passare poi alla registrazione della voce di Augusto e infine alla fase di mixaggio e mastering. “Sono molto soddisfatto nell’avere messo assieme uno straordinario gruppo di musicisti – chiude il cantautore -: la cosa curiosa è che alcuni di loro, pur abitando a Crema o nelle zone limitrofe, nemmeno si conoscevano. Invece si è formato un ensemble davvero coeso, che mi sta dando ottime sensazioni".