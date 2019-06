Il capo di Stato maggiore dell'esercito per ricordare Francesco Baracca

Giovedì si è svolta a Lugo la visita del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il Generale Salvatore Farina, per ricordare l’eroe lughese Francesco Baracca in occasione del 101esimo anniversario della sua morte. Il Generale Salvatore Farina è stato accolto nella Rocca di Lugo dal sindaco Davide Ranalli e dal vicesindaco Pasquale Montalti. In seguito ha portato il suo omaggio alla cappella sepolcrale di Baracca, dove erano presenti anche i famigliari dell’asso degli assi dell’aviazione.

La visita del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito si è conclusa nella sala convegni dell’hotel Ala d’oro di Lugo, dove il Generale è stato accolto da autorità civili e militari provinciali e locali. Per l’occasione ha tenuto un discorso dal titolo “Esercito: valori senza tempo per la sicurezza di domani”, nel corso di un Interclub organizzato da Rotary Club di Lugo in collaborazione con Lions Club e Interact.