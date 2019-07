Il cavalcaferrovia chiude al traffico: viabilità modificata

Transito vietato nei prossimi giorni in via del Cavalcavia, a Faenza. I lavori di potenziamento e manutenzione della rete del gas, che nelle ultime settimane hanno interessato via Gatti, si spostano ora ai piedi del cavalcaferrovia e comporteranno nei prossimi giorni non pochi disagi alla viabilità cittadina.

Da lunedì 8 luglio, a partire dalle 7.00 e fino a mercoledì 10 luglio saranno, infatti, chiusi al traffico il cavalcaferrovia e la sottostante via del Cavalcavia. Per la chiusura del cavalcaferrovia il traffico in entrata a Faenza sarà deviato sulla via San Silvestro, mentre per i mezzi pesanti le deviazioni sono già indicate nelle rotonde più a valle, per evitare di congestionare ulteriormente la circolazione. In uscita dalla città il traffico sarà invece indirizzato su via Filanda Nuova e via Ravegnana. Inoltre, la vicina via del Cavalcavia sarà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. In via del Cavalcavia i lavori potrebbero durare qualche giorno in più, fino a venerdì 12 luglio.