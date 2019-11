Il centro Cestha apre le porte al pubblico: sarà possibile vedere anche la tartaruga Gilda

Nel pomeriggio di Domenica 1 dicembre, dalle ore 14.30 e fino alle 17.00 si svolgerà la prima apertura al pubblico di Dicembre del centro recupero fauna marina sito nel vecchio mercato di Marina di Ravenna. Sarà possibile visitare le vasche dove attualmente sono in cura diverse tartarughe marine, come Gilda, che ha ingerito plastica scambiandola per cibo o Libero, giovane maschio catturato accidentalmente da una rete da pesca.

Sarà anche una delle ultimissime occasioni per vedere in vasca SOLE, il trigone viola tristemente famoso per essere stato aggredito questa estate che verrà rilasciato a breve. I biologi rimarranno a disposizione per domande e curiosità durante la visita, che si esegue in autonomia muovendosi tra le vasche.

L'ingresso è in via molo Dalmazia 49, a Marina di Ravenna, fronte bacino pescherecci. Non è necessaria la prenotazione. Per info 351 8544072