Il centro commerciale dona un pc all'associazione italiana contro l'epilessia

“Donare un Pc – ha dichiarato il presidente del consorzio Daniele Pirazzini – ci è sembrato il modo migliore per continuare il nostro impegno nel sostenere Aice e le sue iniziative d’indiscutibile utilità per il nostro territorio. Ogni anno ci sembra doveroso essere di supporto alle associazioni di volontariato e sostenerle nelle loro attività di sensibilizzazione della coscienza dei nostri concittadini”. Si tratta dei premi non assegnati durante il concorso “Compra e Vinci al Globo” promosso dal Consorzio Globo 2 e organizzato dall’agenzia pubblicitaria proArte grafica di Lugo durante le domeniche di novembre 2019. La scelta del centro di donare i premi ad Aice – Associazione Italiana contro l’Epilessia Sezione di Lugo, nasce dalla volontà del consorzio di favorire le associazioni particolarmente attive sul territorio, che da anni grazie all'attività del presidente Mariagiovanna Ranieri si dedica a portare sollievo a famiglie meno fortunate e a lottare contro la discriminazione sociale.