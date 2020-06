Il centro commerciale resta aperto il 2 giugno: e regala mascherine ai clienti

Sarà un compleanno particolare, come tutti quelli in epoca di emergenza Coronavirus: ma martedì 2 giugno l'Esp festeggerà lo stesso il terzo anniversario dell’apertura del nuovo centro commerciale. "Non ci saranno spettacoli e nemmeno la torta - spiegano dal centro - la festa è rinviata in osservanza dei corretti comportamenti anti-contagio, ma faremo un regalo utile ai nostri amici. Da una postazione nell’area centrale sarà consegnata gratuitamente ai clienti una mascherina protettiva in tessuto idrorepellente antigoccia, lavabile anche ad alte temperature e quindi riutilizzabile per più volte. La distribuzione avviene dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, fino ad esaurimento scorte. Ricordiamo che martedì 2 giugno il centro è aperto dalle 9 alle 21, mentre la ristorazione chiude alle ore 22".

