Il centro sociale terremotato rinasce grazie alla generosità

È stato effettuato mercoledì mattina il bonifico di circa 1.800 euro a favore del comune terremotato di Caldarola, che utilizzerà la donazione per sistemare il centro sociale per anziani "Tante Primavere", punto strategico e centro d’aggregazione per l’intero paese. Fusignano ha dedicato al comune maceratese tutti gli eventi delle festività natalizie 2017 e, capofila sempre Auser Fusignano, ha organizzato un pranzo solidale aperto al pubblico a cui hanno partecipato un centinaio di persone: ospiti graditi, una delegazione di circa 30 persone di Caldarola, guidate dal loro Sindaco. Per tutti coloro che hanno partecipato l’esperienza è stata emozionante e gratificante. In attesa di restituire la visita, probabilmente in primavera, Auser Fusignano ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questa donazione: Spi/Cgil Fusignano, Polisportiva rossetta, Donati Graziella, Rete d’Imprese Fusignano e Più, Avis Fusignano, Ads Maianese, Bar Centro e Centro Sociale “Leopoldo Zaffagnini”.