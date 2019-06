Il Centro Studi Manlio Monti compie due anni

Si è riunita sabato a San Michele l'Assemblea dei soci del Centro Studi Manlio Monti. L'istituto, nato 2 anni fa, prende il nome dall'appassionato sindacalista fondatore della Uil di Ravenna e grande esponente repubblicano.

Alberto Gamberini, che lo presiede, aprendo i lavori ha sottolineato "il dovere morale di sviluppare l'attività del Centro Studi che ci lega a veri protagonisti dello sviluppo economico e sociale di Ravenna come Monti ma anche a chi ne è stato fondatore e anima come Pietro Barberini". Sono poi intervenute Novella Barberini Sacchetti e Claudia Foschini, rispettivamente segretaria e coordinatrice del Centro, che hanno ricordato i vari appuntamenti promossi negli ultimi mesi e ringraziato i nuovi affiliati. Giannantonio Mingozzi, anche in qualità di presidente di Tcr, il terminal portuale, ha illustrato alcune iniziative che si intendono promuovere entro l'anno rivolte in particolare alla formazione civica e professionale dei giovani nonchè alle problematiche infrastrutturali e portuali di Ravenna. Infine il vicesindaco Eugenio Fusignani, concludendo i lavori, ha apprezzato l'autonomia e l'indipendenza del Centro Studi di matrice laica augurandosi che ogni iniziativa di studio e convegnistica possa essere di stimolo e di pungolo per la crescita di Ravenna e per l'attività delle istituzioni pubbliche.