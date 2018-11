Il cinema porta il suo film preferito vicino a casa: dopo anni un disabile torna a "vivere"

Una storia positiva, di speranza e di rinascita, di quelle che si vorrebbero riportare ogni giorno. A raccontarla è il sindaco di Cervia, Luca Coffari, che ha deciso di condividere pubblicamente un'esperienza che, comprensibilmente, lo ha toccato nel profondo. "Qualche sera fa, una signora si avvicina a una nostra assessora e la ringrazia per le iniziative culturali di questa estate nelle frazioni, in particolare il cinema - racconta il primo cittadino della città del sale - Racconta che suo marito, da alcuni anni, è sulla sedia a rotelle e non usciva praticamente più. Quella sera il cinema "Campagne illuminate" è arrivato nella sua frazione proiettando uno dei suoi film preferiti: così il marito decide a sorpresa di venire all'iniziativa. Dopo tanti anni l'uomo è così tornato a uscire, ha rivisto conoscenti e amici. La signora ci ha detto che da quella sera la sua vita è cambiata e ora esce più spesso. Ci siamo emozionati sentendo questo racconto, che forse è il modo migliore di spiegare questo lavoro e il perché si fa politica".

