Il circolo Arci in Darsena a rischio chiusura: i responsabili lanciano un appello

Il Dock 61 rischia di chiudere i battenti: ad annunciarlo sono gli stessi responsabili del piccolo circolo culturale Arci in zona Darsena, proprio di fronte all'Almagià. "Da cinque anni il Dock 61 si propone come luogo d'incontro e di promozione culturale: sono stati oltre 200 gli eventi tra testimonianze e dibattiti con associazioni, giornalisti e scrittori, mostre d'arte e concerti - spiegano i responsabili - Uno spazio di sinistra e aperto, che ha visto nascere importanti esperimenti politici locali. Oltre che occasione conviviale, gli aperitivi e le cene nel locale finanziano le iniziative e in parte coprono i costi. Il resto è tutto volontariato degli associati. Ma anche un'attività non imprenditoriale deve fare i conti con i conti: e quando non tornano, non può che rivolgere la sua chiamata di sostegno agli 'aficionados' e a chi, semplicemente, pensa che realtà così siano salutari per la nostra città". Il locale ha infatti lanciato un appello per cercare di salvare l'attività partecipando alle iniziative o dando un contributo attraverso una donazione.