"Il cliente ci sta a cuore": un nuovo defibrillatore al supermercato

Venerdì 4 ottobre alle 11 verrà inaugurato il defibrillatore (Dea) installato all’interno del Conad Bassette di via Achille Grandi 2. All’iniziativa, che si inserisce nell’ambito del progetto “Il cliente ci sta a cuore”, presenzierà l’assessore al comune di Ravenna, Gianandrea Baroncini. Si tratta di un dispositivo di primo soccorso in grado di salvare la vita in caso d’improvviso arresto cardiaco, per il quale sono abilitati all’uso tre operatori Conad e i tre farmacisti della Farmacia Bassette.

La scelta strategica di installare il defibrillatore nel supermercato va nella direzione di assicurare alla popolazione il massimo e più veloce possibile soccorso con un segnale di attenzione ulteriore ai clienti e di valorizzare la figura del farmacista, sempre più vicina ai cittadini e alla tutela del loro benessere.