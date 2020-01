Il Comandante dei Carabinieri di Castiglione di Ravenna promosso a Sottotenente

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha salutato il Comandante della Stazione Carabinieri di Castiglione di Ravenna Franco Carbone, promosso a Sottotenente e destinato al comando della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rimini. Il sindaco ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri e il Sottotenente Carbone per il lavoro svolto e per la sua dedizione al lavoro negli oltre trent’anni di servizio prestati a Cervia nella Compagnia Carabinieri di Milano Marittima.

Originario della provincia di Ragusa, ha conseguito presso l’Università di Siena la Laurea in Scienze dell’Amministrazione – curriculum Operatore Giudiziario. Arruolato nel 1984 nel grado di Carabiniere, nello stesso anno ha frequentato il 37esimo corso biennale per Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Promosso Vicebrigadiere nel 1986, viene destinato alla Compagnia Carabinieri di Milano Marittima quale Capo equipaggio del Nucleo Radiomobile. Nel 1992, è stato trasferito alla Stazione di Castiglione di Ravenna in qualità di Comandante, incarico che ha retto fino al novembre 2019, mese in cui, a seguito di concorso, è nominato Sottotenente dell’Arma e frequenta il terzo Corso Informativo presso la Scuola Ufficiali di Roma. Tra le sue innumerevoli esperienze professionali è da annoverare che, nel 2000-2001, è stato impiegato presso le missioni nella ex Jugoslavia e in Albania, mentre nel 2002 e 2003 è stato inviato in Eritrea-Etiopia in missioni internazionali di pace (Onu). Infine, nel 2017, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica e, nel 2019, della prestigiosa medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.