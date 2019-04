Il Comandante dei Carabinieri insegna a difendersi da furti e truffe

Luendì sera presso la sala del quartiere Reda in via Brandola si è tenuto un incontro-dibattito sul tema della sicurezza per la prevenzione dei furti e delle truffe. Nell'occasione l'incontro è stato condotto dal Comandante della Stazione di Granarolo Faentino, Maresciallo Ordinario Arcangelo Silecchia, che ha fornito alcuni consigli utili su come potersi difendere da eventuali raggiri e quali contromisure adottare per evitare i furti.