Il comandante interregionale Carabinieri in visita a Ravenna

Giovedì mattina il Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto” in Padova, Generale di Corpo d’Armata Enzo Bernardini, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna. L’alto Ufficiale, dopo essere stato accolto dal Comandante Provinciale Roberto De Cinti e aver salutato il Prefetto, il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica di Ravenna, si è intrattenuto con gli Ufficiali, una rappresentanza dei Comandanti di Stazione, i Comandanti dei reparti della sede, i rispettivi collaboratori e le delegazioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri e della Rappresentanza Militare (Co.Ba.R. e Co.I.R.).

Il Comandante Interregionale, nel corso dell’incontro, ha ringraziato il personale per l’impegno profuso nello svolgimento della quotidiana attività a favore delle comunità, esortandolo a proseguire con entusiasmo, nonché a voler bene all’Istituzione d’appartenenza, in ragione dell’importanza degli obiettivi da raggiungere, riconducibili a finalità già perseguite da coloro che hanno da tempo cessato dal servizio e continuano ora a mantenere il legame con l’Arma nella quale hanno per anni servito orgogliosamente.