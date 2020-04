Il comitato cittadino pianta una bandiera per le vittime del Coronavirus

Gambellara è una piccola frazione delle Ville Unite, nel comune di Ravenna. Il comitato cittadino ha deciso di posizionare una bandiera dell'Italia all'interno del Parco della Rimembranza. "In questo modo abbiamo voluto onorare tutti gli italiani morti in tutte le guerre, compresa quella in atto - spiega il presidente Valerio Visani - Vogliamo essere vicini a tutti coloro che soffrono per un grave lutto subito e per non aver avuto l'opportunità di salutare per l'ultima volta il proprio congiunto. Nel nostro piccolo vogliamo inviare un messaggio di forza e coraggio all'Italia che adesso più che mai deve essere unita e abbattere ogni tipo di barriera. Vogliamo onorare, ringraziare, applaudire tutto il comparto sanitario: medici, infermieri, oss, addetti alla sanificazione, sono queste persone che pagano il tributo più alto per aiutarci e senza di loro non potremmo farcela. Vogliamo rivolgere a loro una preghiera: "Quando siete sfiniti, tristi e vi sentite impotenti sappiate che l'Italia è con voi, rivolgete con uno sforzo un pensiero alla nostra Bandiera ne trarrete coraggio e sostegno". Infine, ma non per ultimo, un abbraccio e un ringraziamento speciale ai vigili del fuoco,alla protezione civile, a tutte le forze dell'ordine, ai volontari tutti che si adoperano per portarci sollievo. Grazie, grazie. Uniti ce la faremo".

