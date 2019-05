Il 'Community impact award' di Fico al progetto degli studenti faentini

La classe 3B SIA dell'Istituto Oriani di Faenza, guidata da Cecilia Drei e assistita dal dream coach Giulia Gallamini, con il progetto Greentogether JA si è aggiudicata il Premio Community Impact di Fico, consegnato da Sebastiano Sardo, Responsabile Marketing Strategico di Fico Eataly World, per gli aspetti di valorizzazione del proprio territorio, in grado di generare un impatto positivo sulla comunità.

Il progetto Greentogether ha come mission quella di informare e sensibilizzare i giovani e la cittadinanza sull'inquinamento ambientale e su tutte le azioni possibili per ridurlo attraverso azioni quotidiane, corsi di formazione, eventi periodici e campi di lavoro internazionali per studenti. I ragazzi hanno sviluppato un portale e un'applicazione per dare informazioni sulle condizioni ambientali del territorio, proposte di eventi e di gadget a tema acquistabili online, e una ben definita strategia di marketing triennale.

“I nostri migliori complimenti ai ragazzi, alla professoressa e alla coach che hanno guidato e assistito i ragazzi nel loro percorso – afferma Natalino Gigante, presidente della Camera di commercio di Ravenna - Siamo molto orgogliosi del lavoro che hanno fatto con così tanto impegno e passione, in un'ottica di sviluppo sostenibile e difesa del nostro territorio. Questo riconoscimento, ma anche il lavoro delle altre classi ravennati che hanno portato i loro progetti d'impresa alla competizione regionale, ci ripagano dell'investimento e della scelta di puntare sull'educazione imprenditoriale per avvicinare i giovani al fare impresa e contribuire a progettare alternanza scuola-lavoro di qualità”.