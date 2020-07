Il Comune acquista un'area per migliorare l'attività sportiva a Savarna

Nella seduta di martedì il consiglio comunale ha approvato la manifestazione di volontà all’acquisizione, mediante trattativa privata diretta, di una porzione di terreno ubicata in località Savarna, in via Dell’Artiglio. La delibera è stata approvata all’unanimità dei 27 consiglieri presenti. L’assessore al Patrimonio Massimo Cameliani ha rappresentato l’importanza della delibera legata all’acquisizione di un’area di 3.500 metri quadri che, allo stato attuale, è in affitto e che è utilizzata dal 2001 come campo di allenamento, essendo attigua all’impianto sportivo di Savarna. L’acquisto, stimato a corpo in 34mila euro, è indispensabile per apportare miglioramenti legati, tra gli altri, all’illuminazione e all’adeguamento della recinzione in grado di valorizzare il campo utilizzato anche dalla scuola calcio dei bambini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono intervenuti: Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) e Idio Baldrati (Pd). Il gruppo Lista per Ravenna si è detto d’accordo col provvedimento, auspicando che si dia seguito al più presto a tutti gli interventi necessari a valorizzare l’area e l’impianto sportivo. Il gruppo Pd ha ringraziato l’assessore Cameliani e l’assessore allo Sport Fagnani per l’iniziativa, molto importante per il piccolo centro di Savarna e soprattutto per i ragazzi che frequentano le attività sportive organizzate in quell’impianto.