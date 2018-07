Il Comune apre un bando per la vendita di una grande area residenziale

È aperto fino al 4 settembre il bando per la vendita con asta di un'area residenziale di proprietà comunale, situata in via Massarenti, a Sant’Agata sul Santerno, che si affaccia sul Grande Parco Vatrenus. “La vicinanza con una vasta area verde perfetta per ogni momento di svago, come il Grande Parco Vatrenus, rende quest'area residenziale adatta alle esigenze delle famiglie e di tutti i cittadini - spiega il sindaco di Sant’Agata sul Santerno Enea Emiliani -. Si trova infatti in una zona tranquilla e silenziosa, in mezzo alla natura ma all'interno del centro abitato, che è anche collegato a Lugo da una pista ciclabile ininterrotta. Inoltre, Sant’Agata sul Santerno offre diversi servizi, come quelli scolastici, con scuole di ogni grado dal nido alle medie, sportivi e di trasporto. Infatti, chi ha necessità di spostarsi con l’auto o coi mezzi pubblici può contare su assi stradali importanti come le vie San Vitale e Bastia e su numerosi autobus che collegano il paese a Bologna e Ravenna”.

L’area, con una superficie catastale di circa 6.800 metri quadri, comprende quattro lotti residenziali per un totale di circa 4.200 metri quadri, un parcheggio, una strada e un percorso ciclopedonale. Il piano particolareggiato è già approvato e consente di poter costruire immediatamente, con possibilità di eventuali varianti allo stesso per adeguarlo alle esigenze dell'acquirente. La base d’asta è di 195mila euro più Iva. L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta e sono ammesse anche offerte per procura. Le offerte devono essere presentate entro le 13 del 4 settembre al Servizio appalti e contratti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna all’interno di una busta chiusa che dovrà essere consegnata a mano o per posta all’indirizzo piazza Martiri 1 - 48022, Lugo. Nell’esterno della busta deve esserci l’indicazione “Comune di Sant’Agata sul Santerno - Avviso d’asta per l’alienazione mediante pubblico incanto di un’area residenziale ‘comparto 19’ di proprietà comunale sita in fregio alla via Massarenti”. L'ufficio tecnico comunale è a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito (telefono 0545919911). Il bando completo è disponibile sul sito dell’Unione (www.labassaromagna.it) nella sezione “Bandi di gara”.