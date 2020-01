Il Comune assume 43 persone a tempo indeterminato: un corso per prepararsi al concorso

In vista del concorso pubblico, in scadenza lunedì 10 febbraio, bandito dal Comune di Ravenna per l’assunzione a tempo indeterminato di 43 istruttori amministrativi categoria C riservato a persone maggiorenni in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore, reperibile sul sito del Comune di Ravenna, sezione Concorsi e Selezioni, la Uil Fpl di Ravenna organizza un corso di preparazione al concorso.

Le lezioni verteranno sulle materie tipiche dei concorsi pubblici per l’assunzione di istruttori amministrativi nel comparto delle autonomie locali e gli elementi di conoscenza acquisiti potranno pertanto essere di aiuto anche per i concorsi del medesimo profilo banditi da altri enti. La Uil Fpl si avvarrà, come sempre, della collaborazione di docenti qualificati ed esperti, per l’elaborazione di un soddisfacente percorso di studi teorico/pratico. Il corso, aperto a tutti, è totalmente gratuito per gli iscritti, mentre verrà richiesto un contributo con pagamento diretto ai non iscritti. Per ogni specifica informazione gli interessati possono rivolgersi telefonicamente al numero 0544292257, dalle ore 9 alle ore 12, dal lunedì al venerdì, o attraverso e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@uil-ravenna.it.