Il Comune assume tre operai: come candidarsi

L’Unione della Romagna Faentina cerca tre operai (collaboratori tecnici categoria B3) da assumere con incarico a tempo determinato presso il Comune di Faenza. L’incarico ha una durata di quattro mesi, dal 1 giugno al 30 settembre 2019. Uno dei tre posti è riservato ai volontari delle Forze Armate. La selezione sarà effettuata dal Centro per l’Impiego di Faenza (via San Silvestro 3).

Tutti gli interessati dovranno presentarsi al Centro per l’Impiego lunedì 29 aprile, dalle ore 9.00 alle 13.00. I posti saranno assegnati con graduatoria fra i lavoratori presenti quella mattina. E’ inoltre possibile presentare domanda di adesione a mezzo pec all’indirizzo arlavoro.ra@postacert.regione.emilia-romagna.it. La domanda va inviata il 29 aprile nell’orario previsto dalla selezione. Il modulo per la domanda è reperibile nel sito web: www.agenzialavoro.emr.it/assunzioni. Per partecipare alla selezione è richiesto il diploma di scuola dell’obbligo e il possesso della patente B.