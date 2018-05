Il Comune cerca rilevatori statistici: come candidarsi

Il Comune di Ravenna indice una selezione per soli titoli finalizzata alla costituzione di un elenco di rilevatori statistici, valido per tre anni, dal quale attingere per affidare incarichi esterni di rilevazione, di tipo occasionale senza vincolo di subordinazione. Tutte le informazioni utili, in merito ai requisiti necessari per accedere all’elenco e relativamente ai titoli valutabili, sono riportate nell’avviso di selezione, pubblicato al seguente link: http://bit.ly/avviso-rilevatori-statistici. La domanda deve essere inoltrata entro il 20 giugno esclusivamente tramite compilazione del modulo online.