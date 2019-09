Il Comune di Cervia all'esercitazione internazionale Costa 2019

Il 20 e il 21 settembre il Comune di Cervia, insieme ad altri comuni della costa romagnola, ha partecipato all’esercitazione “Costa 2019”, facente parte del progetto I-STORMS - Integrated Sea sTORm Management Strategies, finanziato dal Programma europeo Interreg V-B Adriatic Ionian (ADRION).

Il progetto si propone di promuovere la cooperazione tra le nazioni al fine di sviluppare strategie comuni per la salvaguardia dell´area Adriatico-Ionica dalle emergenze delle mareggiate, attraverso la condivisione delle conoscenze, dei dati e delle previsioni meteo-marine. Si intende così migliorare la capacità di allertamento precoce e di protezione civile, arrivando a definire delle linee guida e una strategia a scala territoriale, oltre che creare un atlante delle mareggiate allo scopo di mappare le aree costiere maggiormente esposte a rischio ed una piattaforma informatica per l´aggregazione di dati. L’esercitazione ed il progetto vedono come partner principali il Comune di Venezia, il CNR-ISMAR di Venezia, il Servizio Idro Meteo Clima di Arpae Emilia Romagna, la Protezione civile della Regione Puglia, l´Agenzia slovena per l´Ambiente (ARSO), il Servizio Meteorologico e Idrologico croato (DHMZ), il Consiglio Regionale di Durazzo e l´Istituto di Geoscienze, Energia, Acqua e Ambiente albanese (IGEWE) e infine l´Unione regionale delle Municipalità d´Epiro (Grecia).

Lo scopo principale dell’esercitazione sul rischio idraulico e rischio costiero è stato quello di migliorare la capacità di risposta del sistema di protezione civile regionale e internazionale ad eventi di mareggiata concomitanti a piene fluviali. Per questo è stato simulato un evento meteorologico che causasse sia un’ingressione marina sia una piena significativa del Fiume Savio. L’esercitazione ha richiesto da parte dei Comuni partecipanti la revisione, l’aggiornamento e l’attuazione delle procedure da attuare in caso di emergenza (ad esempio il confezionamento sacchettature per la difesa da allagamenti), coinvolgendo il personale comunale, le forze dell’ordine ed i volontari di Protezione Civile. Le due giornate si sono concluse con un debriefing finale presso il Comune di Cesenatico insieme alla totalità dei Comuni partecipanti.

Questo tipo di esercitazioni sono destinate ad assumere un’importanza sempre più rilevante, infatti i cambiamenti climatici sono ormai in atto e destinati a continuare. Rappresentano perciò una sfida reale, che necessita il rafforzamento di azioni di adattamento oltre che di contrasto, al fine di saper affrontare e gestire al meglio eventi estremi, che sono destinati a colpire sempre più frequentemente le nostre città.