Il Console degli Stati Uniti a Porto Corsini per l'apposizione della targa ai caduti americani

Martedì presso il Molo Sud di Marina di Ravenna è stata scoperta una targa commemorativa a ricordo dei militari USA deceduti a Ravenna nel 1918, alla presenza del Console Generale degli Stati Uniti d’America Benjamin V. Wohlauer, del sindaco di Ravenna Michele de Pascale, dell'Assessore Elsa Signorino, del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale di Ravenna Daniele Rossi e altre autorità militari locali. Il sindaco ha ricevuto il console anche nel suo ufficio nel corso della mattinata. L'evento ha rappresentato l'appuntamento principale dell'inziativa Farewell to Ravenna, realizzata dall'associazione 1918:Americani a Porto Corsini in occasione del centenario della presenza americana in territorio ravennate.

“Durante lo stanziamento della base americana sul nostro territorio - spiega Paolo Cavassini, Presidente dell’associazione 1918: Americani a Porto Corsini, fautrice dell’iniziativa in compartecipazione con il Comune di Ravenna - cinque cittadini statunitensi persero la vita in circostanze diverse. All’epoca, non solo la città si fece carico dei funerali dei caduti, ma la gente ravennate partecipò numerosa alle cerimonie. Questo gesto fu ricordato con affetto nella lettera di commiato della squadriglia e ancora oggi simboleggia un legame profondo tra la nostra città e Oltreoceano, dimostrato dalla presenza del Console Generale Wohlauer".

La manifestazione è partita con una visita guidata alla mostra fotografica "Gli Americani a Porto Corsini nella Grande Guerra" (realizzata dall’associazione Classe, Archeologia e Cultura), installata alla radice del molo, accompagnata da un programma musicale a cura della Banda Musicale Cittadina di Ravenna.