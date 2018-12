Il convegno "Renzo Piano building workshop" fa il bis a Faenza

Dopo il tutto esaurito registrato a Ravenna mercoledì scorso, il convegno "Renzo Piano Building Workshop" sbarca a Faenza, dove l’appuntamento è fissato per mercoledì 19 dicembre alle 18 al Cinema Sarti, in via Scaletta, 10. L’evento è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti e le iscrizioni sono aperte sul sito proviaggiarchitettura.com. Nell’occasione, come già accaduto a Ravenna, sarà presentato dalla stessa regista Francesca Molteni il documentario The Power of the Archive. Renzo Piano Building Workshop, pellicola che racconta l’archivio dei progetti dello studio del celebre architetto con sedi a Genova, Parigi e New York.

Interverrà poi l’autrice Silvia Pellizzari per la presentazione del libro Renzo Piano World Tour 01, volume nato dal giro del mondo di quaranta giorni proprio della stessa studentessa dell'Università di Padova che si è aggiudicata il viaggio-premio indetto dall'associazione culturale Habitat2020 e ProViaggiArchitettura per la miglior tesi di laurea nell'approccio progettuale rivolto alla rigenerazione di aree periferiche. Saranno inoltre presenti Marcello Bacchini, presidente di Habitat2020 e responsabile marketing di Edilpiù, Roberto Bosi, direttore di ProViaggiArchitettura, e Luca Frontali, presidente dell’Ordine Architetti Ravenna. L’iniziativa gode del patrocinio dell’Ordine degli architetti di Ravenna, della Fondazione Renzo Piano e del Milano design film festival ed è organizzata con il supporto di Edilpiù Srl. Sono previsti tre crediti formativi per gli iscritti agli ordini professionali.