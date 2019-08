Il cordoglio del sindaco Michele de Pascale per la scomparsa di Lucio Del Bianco

È scomparso Lucio Del Bianco, presidente della Struttura indipendente di valutazione del Comune di Ravenna dove ricoprì l’incarico di assessore al Bilancio e alle risorse. Fu anche presidente dell’Azienda municipalizzata ambiente di Ravenna. “Ho appreso con grandissimo dispiacere della scomparsa del professor Del Bianco – dichiara il sindaco Michele de Pascale –. Ho avuto il piacere di collaborare con lui in questi anni nei quali ha presieduto l’organo di valutazione dei dirigenti del Comune di Ravenna dopo esserne stato brillante amministratore negli anni Novanta. Di lui mi rimane viva la grandissima professionalità a cui associava, nei confronti dell’amministrazione e della città di Ravenna, grandissimo attaccamento e affezione. Esprimo le mie condoglianze alla sua famiglia a nome di tutta la comunità ravennate”. Nato a Carrara nel 1941, laureato in sociologia presso l’università di Trento, Lucio Del Bianco iniziò a lavorare presso la società Olivetti di Ivrea, nella quale maturò una esperienza pluriennale nel campo della formazione manageriale e dello sviluppo organizzativo. Successivamente si trasferì a Ravenna dove divenne direttore del personale e dell’organizzazione della Cmc e anche membro del Comitato di direzione. Collaborò con molte società private, istituzioni e associazioni imprenditoriali come consulente di direzione aziendale e management delle risorse umane.