Il coro degli alpini incanta l'Aligheri e incuriosisce i turisti coreani

Nell’ambito delle manifestazioni volute dal Lions Club Ravenna Host per celebrare i 100 anni dalla fine della Grande Guerra, sabato 27 ottobre si è vissuto un momento di forte emozione grazie alla esibizione del celebre Coro Sat (Società Alpinistica Trentina) al Teatro Alighieri. La serata, offerta dal Club Lions organizzatore, è stata caratterizzata dalla esibizione di canzoni legate alla tradizione della montagna e al periodo della Guerra, contestualizzato dai commenti di Gianni Morelli, applaudito dagli stessi componenti del coro per le sue sintesi storiche. Molti anche i bis richiesti dal pubblico e concessi con grande generosità dal coro stesso.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Ravenna, Elsa Signorino, ha ringraziato il Lions Club Ravenna Host per la lodevole iniziativa che ha consentito e consentirà a tutta la popolazione, grazie alla mostra a Palazzo Rasponi delle Teste sino al 3 novembre, di raccogliere e conservare la memoria degli eventi tragici che coinvolsero l’Italia nella Guerra 14-18. Ma la serata ha avuto anche un risvolto piacevole e inatteso: alla cena successiva offerta al coro Sat al Ristorante dell’Hotel il Cappello, alcuni canti di montagna intonati per piacere personale dai coristi hanno attirato la curiosità di turisti coreani per i quali poi tutto il coro si è graziosamente esibito nella bella canzone “El Careter” attirando l’attenzione e gli scatti di molti altri passanti. Una serata piacevole ed emozionante che sottolinea la cifra di Ravenna come città aperta alla cultura e agli altri.