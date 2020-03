Il Coronavirus non ferma il porto: al via i lavori di sanificazione

"Se le operazioni terminalistiche nel nostro terminal proseguono regolarmente, seppure in una situazione così difficile, lo si deve anzitutto all'impegno e all'abnegazione dei nostri dipendenti unitamente alla fiducia confermata dai clienti e dagli operatori portuali e servizi tecnico nautici tutti". Ad affermarlo i dirigenti di Tcr, terminal container Ravenna - società partecipata da Sapir e Contship - Giannantonio Mingozzi presidente e Milena Fico, direttore generale.

"Difendere la logistica, le attività terminalistiche e tutto quanto concerne il trasferimento della merce e la mobilità degli addetti significa salvaguardare le condizioni minime di vita del Paese, le condizioni essenziali affinchè l'economia e l'industria continuino a produrre l'indispensabile per la popolazione e sappiano poi distribuirlo adeguatamente, sottolineano i dirigenti del terminal - continuano - In questo momento di emergenza vengono applicate in Tcr tutte le procedure di sicurezza previste dai decreti ministeriali al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori tutti, mettendo in campo anche ogni sforzo atto a una continua e completa sanificazione di uffici e ambienti di lavoro interni ed esterni del nostro terminal, per tutelare i lavoratori e poter continuare la nostra attività e quindi dare il necessario contributo affinchè le merci possano continuare a circolare e rifornire la popolazione".