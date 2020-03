Il Coronavirus non ferma la cultura: libri e giochi si consegnano a domicilio

La cultura ai tempi del Coronavirus. Per cercare di far fronte all'emergenza nazionale, la libreria per ragazzi Momo di via Mazzini ha deciso di lanciare le consegne di libri a domicilio. "Nel rispetto della sicurezza nostra e dei clienti, abbiamo modificato gli orari di apertura - spiegano le titolari - Per questa settimana saremo aperte al pubblico solo al mattino, dalle 10.00 alle 13.00. Per chi non potesse o non si sentisse sicuro a venire in libreria, da martedì offriamo il servizio di consegna a domicilio di libri e giochi. La consegna sarà possibile solo in città, è possibile ordinare ciò che si vuole oppure seguire i nostri consigli sulla pagina Facebook e Instagram. A breve pubblicheremo una playlist dei "best of" della settimana, dieci titoli ordinabili per ogni fascia d'età. Stiamo già scaldando i pedali e oliando la catena della bici, scriveteci!".