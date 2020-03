Il corso di chitarra online con il rocker Cristian "Cicci" Bagnoli

Il MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza prosegue nella sua attività online al servizio della creatività musicale indipendente ed emergente e presenta il corso di chitarra con il rocker Cristian Cicci Bagnoli.

Dopo il corso on line "Cantautori si diventa" con Edoardo De Angelis che nella prima lezione ha raccolto 1100 visualizzazioni in un giorno solo, mercoledì 25 marzo alle ore 15 parte invece il corso di chitarra elettrica on line di Cristian Cicci Bagnoli.

Il corso di chitarra elettrica on line dal titolo “Primi Respiri Rock” presenta qualche esercizio e qualche segreto per personalizzare la mano destra e sciogliere la sinistra e diventare un grande chitarrista rock. Le lezioni proseguiranno per 4 mercoledì sempre alle ore 15.

Classe 1978, Cristian Bagnoli è chitarrista del Gallo Team e dei Diapason, già conmponente della Steve Rogers Band e della Solieri Band.

Per la diretta di mercoledì 25 marzo alle ore 15:

https://www.facebook.com/cristiancicci.bagnoli

https://www.facebook.com/MeetingDegliIndipendenti/