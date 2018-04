Il corteo e il concerto danno il via agli eventi per festeggiare la Liberazione

Martedì mattina Cervia ha festeggiato il 73esimo anniversario della Liberazione con il Concerto del Corpo Bandistico “Città di Cervia” e con il tradizionale Corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del centro storico, a cui hanno partecipato il Sindaco e la Giunta comunale, le autorità civili e militari della città, le associazioni d’arma, e diversi cittadini.

Il 25 aprile alle 9,30 manifestazioni celebrative a Savio, Castiglione, Pisignano, Cannuzzo, Montaletto, Villa Inferno, Pinarella, Tagliata. A Castiglione Il 25 aprile alle ore 10.00 nella Rotonda in Piazza Tre Martiri Inaugurazione del monumento ai partigiani caduti di Castiglione. Dalle ore 9.30 nel Campo sportivo di Castiglione di Cervia il “23° Trofeo della Liberazione”, torneo di calcio categoria pulcini, organizzato da Polisportiva Castiglionese. La mostra “Liberazione di Cervia” all'Oratorio San Lorenzo rimarrà aperta fino al 26 aprile dalle 10.00 alle 12.00.

A Cervia Il 25 aprile alle ore 10.00 nel piazzale di fronte alla Torre S. Michele per tutta la giornata si svolgerà l’estemporanea d’arte Città di Cervia sul 73° della Liberazione. La mostra collettiva di pittura “L’arte è libertà” a cura di Luciano Medri, organizzata dall’Associazione culturale “Menocchio” rimarrà aperta nella Sala Rubicone fino al 29 aprile dalle 16.00 alle 19.00. Fino al 1 maggio Artevento 2018 - 38esimo Festival Internazionale dell’Aquilone di Cervia. Il gruppo Maori Ki-O- Rahi della Nuova Zelanda in memoria dei soldati del 28esimo Battaglione Maori caduti durante la seconda Guerra Mondiale per la Liberazione. Il 26 aprile primo Trofeo Palla Maori nello Stadio del Rugby di Cesena. Partita di rugby fra il team maori ospite d’onore del festival e gli atleti della squadra juniores rugby Romagna.