Il Csi lancia un corso online per diventare allenatori di calcio

Prende il via lunedì 8 giugno alle 20.30 il corso online (su piattaforma web) per allenatori di calcio 1 livello organizzato dai Comitati Csi di Modena, Ravenna e Firenze. Le nove lezioni si terranno tutti i lunedì e i giovedì fino al 6 luglio (orario 20.30/22.30), giornata in cui è in programma l'esame finale.

Il programma del corso prevede una formazione di base utile sia per chi ha già lavorato sul campo e sia per chi vuole iniziare a farlo prossimamente. Diviso in macro aree di formazione, il corso permetterà di fornire argomentazioni per poter sviluppare successivamente programmi autonomi. Nel corso delle lezioni i partecipanti potranno interagire con docenti qualificati, allenatori di calcio provenienti da settori giovanili di squadre professionistiche e allenatori Uefa B. Durante l'esame finale ogni corsista dialogherà con un docente esponendo la propria tesina per ricevere la certificazione Allenatore di Calcio riconosciuta ufficialmente dal Coni.

“Ripartiamo. Dopo il progetto E-Sport, con l’Omg Tournament, tuttora in corso, portiamo avanti in rete con Modena e Firenze – spiega Alessandro Bondi, presidente del Csi Ravenna – anche questo corso per allenatori di calcio per prepararci alla ripresa dell’attività agonistica quando sarà possibile. Ma intanto siamo tornati operativi quantomeno sotto l’aspetto formativo, che per noi è fondamentale: questo è un tempo in cui servono sempre più educatori, formatori, persone che possano aiutare le società a ripartire e a continuare l’attività, ricreando soprattutto l’aggregazione e puntando sui veri valori dello sport e l’allenatore è, a tutti i livelli, un vero uomo di campo che può dare un contributo elevato in questa direzione. E poi stiamo già lavorando per aprire il nostro centro estivo, adesso che sappiamo quali sono le linee guida che ci permettono di allestirlo”.