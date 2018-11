Il cuore buono dei ravennati aiuta a sfamare i gattini senza casa

A giugno l'associazione Clama, che si occupa di incentivare le adozioni degli ospiti a quattro zampe del canile di Ravenna, ha lanciato un appello per l'emergenza estiva delle colonie feline. Oggi i volontari vogliono ringraziare tutti coloro che hanno aiutato l'associazione a occuparsi dei teneri ospiti del canile. "Dopo l'appello per raccolta urgente di cibo per gatti lanciato dalla nostra associazione, abbiamo avuto prova tangibile della generosità dei cittadini ravennati - spiegano i volontari - I felini, commossi e con la pancia piena, assieme alle amiche volontarie ringraziano di cuore chi permette loro di guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Naturalmente saranno molto graditi anche i pacchi cibo di "ritardatari" o di chi vorrà contribuire al sostentamento delle colonie e dei gattini in stallo anche in futuro".