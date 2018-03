Il cuore d'oro dell'Emilia Romagna: una nuova scuola per i bambini terremotati

Nell’ambito del Piano di ricostruzione avviato dopo il terremoto che ha colpito il Centro Italia nell’agosto 2016, il Servizio Area Romagna dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha progettato la costruzione della Scuola primaria e dell’infanzia “San Giovanni Battista de La Salle”, in località Tottea nel comune di Crognaleto (in provincia di Teramo.

Il cronoprogramma dell’intervento, finanziato per 850.000 euro, ha visto nei giorni scorsi l’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori. La realizzazione di un nuovo edificio, previa demolizione di quello esistente, si è rivelata più sostenibile della riparazione della vecchia scuola. Il progetto prevede la realizzazione di due corpi principali (uno polifunzionale e sportivo, un altro didattico) uniti da un volume passante e trasparente, che costituirà l’ingresso da entrambi i lati, oltre a un’area esterna per manifestazioni, feste e spazio gioco per i bambini. Significative le opere di miglioramento e le soluzioni di ottimale fruibilità degli spazi proposte, per una scuola sicura, flessibile, tecnologica, sostenibile, allegra, confortevole e stimolante. Terminate le verifiche amministrative di rito, a cura del Servizio Area Romagna, che ha gestito con tempestività e competenza tutti gli adempimenti necessari, si procederà alla consegna dei lavori, prevista entro la metà di aprile.