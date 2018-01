Il dipendente è cieco: l'azienda in cui lavora realizza un semaforo acustico per lui

Da pochi giorni a Faenza, all'incrocio tra via Guglielmo Marconi e via Angelo Lapi, è stato installato un nuovo semaforo dotato di dispositivo acustico per ipo e non vedenti. L'azienda faentina Diennea MagNews, che si trova a pochi passi, ha finanziato l’installazione del semaforo per consentire a un dipendente di raggiungere il posto di lavoro in piena autonomia e sicurezza.