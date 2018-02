Il direttore della Caviro a Salotto blu: " Il mercato internazionale è una grande opportunità"

SimonPietro Felice, manager cesenate con esperienze acquisite all'estero, è il nuovo direttore generale di Caviro, colosso nel campo della produzione e distribuzione del vino. Ospite della rubrica condotta su VideoRegione da Mario Russomanno, Felice ha indicato le possibilità offerte alle imprese italiane dai nuovi scenari globali, sia in riferimento a mercati conosciuti come quello nord americano sia a quelli ancora in gran parte inesplorati come quello cinese. La trasmissione andrà in onda mercoledì alle 23.15.