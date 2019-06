Il docente di biologia marina all'Università di Ravenna: "Strategie comuni tra Bologna e Romagna"

Fausto Tinti, docente universitario di biologia marina a Ravenna, è stato rieletto nei giorni scorsi sindaco di Castel San Pietro Terme. Tinti è anche vicesindaco della città metropolitana di Bologna. Ospite di Mario Russomanno a VideoRegione, che in questo periodo incontra i sindaci emersi nella recente sessione elettorale amministrativa, Tinti ha parlato anche della Romagna e delle sue aspettative: "La via Emilia unisce da due mila anni Romagna ed Emilia. Il territorio romagnolo ha eccezionali valori e potenzialità, credo che Bologna costituisca il riferimento naturale per la sua ulteriore valorizzazione. Servire più efficacemente il turismo romagnolo, ad esempio, deve essere obbiettivo del sistema aeroportuale". La trasmissione andrà in onda andrà in onda mercoledì alle 23.15.