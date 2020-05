Il farmacista: "Impossibile recuperare un numero sufficiente di mascherine"

“Non vogliamo puntare il dito contro nessuno ma, rispetto all’emergenza sanitaria che stiamo tutti vivendo legata al Covid-19, siamo molto preoccupati per l’impossibilità di recuperare un numero sufficiente di mascherine che, anche in questa fase due, tutelino la salute dei nostri cittadini”. È con queste parole che il presidente di Sfera Farmacie, Roberto Rava, comunica alle persone che vivono nei comuni di Budrio, Castel Bolognese, Castel San Pietro, Faenza, Imola, Lugo, Medicina e Molinella, nei quali sono presenti le farmacie del gruppo, la situazione legata alla scarsità di questo prezioso materiale sanitario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il gruppo opera a pieno regime ogni giorno ed è in contatto diretto sia con tutti i fornitori abituali che con nuove aziende per cercare di reperire il materiale da fornire alle farmacie nel rispetto delle normative vigenti. “Le nostre farmacie – afferma la direttrice generale Doriana Dall’Olio - si scontrano con una seria difficoltà nell'approvvigionamento delle mascherine protettive, che devono necessariamente essere conformi alla legge italiana prima di essere distribuite al pubblico. È infatti da ricordare come la maggior parte delle spedizioni provengono dalla Cina e spesso la merce viene bloccata alla frontiera perché sprovvista di tutte le certificazioni necessarie. Molte aziende in questo momento ci propongono i loro prodotti, ma non tutti gli articoli sono autorizzati alla vendita. In questo perdio, dall’inizio dell’epidemia, abbiamo distribuito tra chirurgiche, FFP2, FFP2 con valvola e le lavabili, più di 106.000 mascherine. Le nostre farmacie sono a disposizione dei cittadini per prenotare le mascherine e avvertire i clienti al momento dell’arrivo nei punti vendita, con la speranza di risolvere la situazione il prima possibile".