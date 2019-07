Il fashion blogger faentino detta la moda a Dubai

Da Faenza a Dubai: a collegarle Josip Grabovac, il fashion blogger residente nella città manfreda che si sta affermando nel "fashion system" di tutto il mondo con il suo blog. Dopo il "My fashion Global Award" lo scorso anno, quest’anno è la volta di un altro premio come "Miglior Blogger Internazionale" conferitogli dalla Fashion Week di Dubai 2019 che lo ha notato per la sua attività e invitato personalmente.

"E’ sempre un onore ricevere una onorificenza perché conferma gli sforzi fatti e ti incoraggia lavorare nella giusta direzione - spiega il blogger - A Dubai ho avuto modo di vedere una realtà nuova, e quanto questa cultura stia costruendo la sua identità estetica nel rispetto delle loro tradizioni. A Dubai si parla il linguaggio del lusso, che però tende a prendere una piega più europea e più minimalista e i nuovi stilisti si aprono a un linguaggio estetico globale. A premiarmi è stato il Magnate Yaqoob Al Ali, e questo mi ha riempito di onore".