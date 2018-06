Il fenicottero 'tedesco-romagnolo' Felicia "in volo" da Montaletto fino ad Aalen

In occasione della visita alla nostra città da parte del vicesindaco di Aalen Wolfgang Steidle e dei consiglieri comunali Doris Klein e Hartmut Schlipf, gli alunni della Scuola Primaria M. Buonarroti di Montaletto gli hanno affidato “Felicia”, un fenicottero di peluche e gli hanno mostrato “Pacifico”, il piccolo ginkgo biloba. Felicia indossa un maglioncino che rappresenta la bandiera tedesca, “parla” esclusivamente la lingua inglese e viaggia continuamente dall'Italia alla Germania e viceversa, accompagnata dal suo diario di bordo.

Il progetto “Felicia” partito diversi anni fa è legato all’amicizia e all’approfondimento della lingua inglese tra gli alunni della Scuola Primaria M. Buonarroti di Montaletto e della Scuola Primaria Greutschule di Aalen, città gemellata con Cervia. Questo canale di comunicazione è utilizzato dagli alunni per raccontare le loro esperienze didattiche arricchendo di volta in volta il diario di viaggio, con testi, racconti e immagini. Nel 2015 “Felicia” è ritornato a Montaletto in compagnia di un piccolo ginkgo biloba, donato dal sindaco di Aalen Thilo Rentschler quale simbolo di pace tra le città gemellate. E’ nato dai semi di una pianta che ora ha più di 200 anni, sopravvissuta al lancio della bomba atomica su Hiroshima e che ha trovato dimora nel Parco Rondano Dondini adiacente alla scuola. Gli alunni che si prendono costantemente cura della piccola pianta, che ora misura 120 centimetri, l’hanno chiamata “Pacifico”, diventando simbolo di Pace per la scuola. “Pacifico” ha destato la curiosità dei bambini i quali si sono chiesti il perché di tale collegamento Giappone-Germania-Italia e della necessità che il mondo viva in Pace.

Grazie a questo progetto è stato possibile creare dei contatti con la sede di Mayors for Peace di Hiroshima, che hanno dato vita a tanti toccanti incontri via Skype tra gli “hihakusha” (sopravvissuti all’esplosione atomica) e gli alunni. Gli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria sono rimasti talmente entusiasti e colpiti di ascoltare le esperienze e i racconti degli hihakusha via Skype che hanno voluto invitare Tamiko Shiraishi a venire in Italia per conoscerla personalmente. La delegazione tedesca è stata inoltre accolta dall’Assessore Gianni Grandu, dal Delegato al Verde Pubblico Riccardo Todoli, dal Presidente dell’Associazione Monticulum Dino Missiroli, da alcuni genitori e dalle maestre. Durante la loro permanenza a Cervia hanno visitato il nostro territorio ed il giardino allestito dalla Città di Aalen in occasione della manifestazione Cervia Città Giardino.