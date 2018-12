Il "Festival della Cultura tecnica" fa tappa all'open day dell'Olivetti-Callegari

Il Festival della Cultura Tecnica venerdì 14 dicembre fa tappa all’Olivetti-Callegari di via Umago 18, a Ravenna, in concomitanza dell’open night dell’istituto, con l’evento “Il mezzo più sostenibile del futuro? La nostra macchina a pedali”. Dalle ore 17.00 docenti e studenti presenteranno le proprie macchine a pedali. Attraverso l’applicazione di conoscenze tecnico-professionali sono state progettate e realizzate vere e proprie auto verdi partendo dal disegno fino al prodotto finito, tutto all’insegna del rispetto dell’ambiente.

A seguire, dalle ore 18.30, l’Istituto presenterà a genitori ed alunni della scuola secondaria di primo grado e a chiunque interessato la propria offerta formativa negli indirizzi dei Servizi Commerciali e Manutenzione e Assistenza Tecnica. Per dare risposte alla domanda diffusa di un una formazione di qualità e fornire opportunità sempre più interessanti agli studenti, la riforma degli istituti professionali, a partire dall’anno scolastico in corso introduce un nuovo modello organizzativo caratterizzato da una didattica più flessibile, da un maggiore uso dei laboratori, dalla presenza di un tutor per ogni studente e tanto altro ancora. Nell’ambito dei Servizi Commerciali, l’Olivetti-Callegari propone un nuovo indirizzo, quello di Web per la Community. Questo nuovo percorso innovativo aggiunge alla preparazione del tecnico dei servizi commerciali la gestione della comunicazione aziendale sui social network, la creazione e la gestione della presenza in rete del marchio aziendale, la cura del rapporto e del dialogo sui social e la collaborazione alla realizzazione di campagne di web marketing. A partire dal prossimo anno scolastico si aprirà, inoltre, il percorso serale di Manutenzione e Assistenza Tecnica per permettere agli adulti, nell’arco massimo di tre annualità, di ottenere il diploma di Stato completando il ciclo di studi eventualmente interrotto in passato o iniziandolo completamente.

