Il figlio di Salvini sulla moto d'acqua della Polizia, indagati tre agenti

Sono stati interrogati in Procura a Ravenna, alle presenza dei loro avvocati, i tre poliziotti della scorta dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito all'episodio verificatosi a Milano Marittima il 30 luglio, quando il figlio del leader del Carroccio fece un giro in mare su una moto d'acqua della Polizia pilotata da un agente.

I tre sono stati formalmente identificati, dopo richiesta al Viminale, per ciò che segui l'episodio, quando un giornalista di Repubblica cercò di riprendere la scena. Tutti hanno risposto fornendo la loro versione dell'accaduto.

Sui fatti la Questura di Ravenna ha già concluso nelle scorse settimane l'accertamento interno scattato sin da subito, inviando per competenza gli atti alle Questure di Roma e di Livorno alle quali appartengono rispettivamente i tre agenti della scorta e i due poliziotti incaricati della moto d'acqua. Sono due i reati ipotizzabili nel fascicolo aperto dalla Procura di Ravenna: violenza privata, tentata o consumata e peculato d'uso.