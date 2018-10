Il film degli atleti faentini per promuovere lo sport premiato a Milano - VIDEO

Il film motivazionale “Running for Growing” di Atletica 85 Faenza Bcc, che ha visto partecipare i giovani della 50x1000 organizzata in concomitanza dell’ultima edizione della 100 chilometri del Passatore, sarà premiato dalla Federazione internazionale Cinema e Televisioni Sportive (Ficts). Il concorso ha esaminato oltre 1.400 filmati e Running for Growing è stato selezionato per la fase finale del Concorso Sport, Movies & TV – 2018, all’interno della 36esima edizione del Milano International Ficts Fest.

Running for Growing è un film realizzato come parte di un progetto pilota per formare gli educatori e motivare i giovanissimi attraverso lo sport, per promuovere un cambiamento nella scuola e restituire allo sport - a partire proprio dall’atletica leggera- un ruolo centrale nella crescita e nella formazione delle persone, assieme a scuola e famiglia. L’obiettivo del progetto è anche quello di sensibilizzare l’opinione pubblica per portare a quattro le ore settimanali di educazione fisica dalla scuola primaria sino alla scuola secondaria di secondo grado.

Il film verrà premiato a Milano il 19 novembre 2018, alla finale del “World Ficts Challenge”, il Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva, alla presenza della madrina del progetto, Gabriella Dorio, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 e attualmente tutor delle squadre giovanili Fidal. Il progetto è stato realizzato da Atletica 85 Faenza con la collaborazione della Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi e con il patrocinio di Fidal Emilia Romagna, Coni - Comitato Regionale Emilia Romagna, Coni Point Ravenna, Regione Emilia Romagna e Comune di Faenza.